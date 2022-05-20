Sunduğu haber Fox TV Ana Haber sunucusunu çileden çıkardı

FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, tarım arazilerinin yok edilmesi ve çiftçinin durumuna ilişkin haberin ardından sinirlenerek canlı yayında önce elindeki kağıtları daha sonra masada bulunan bardağı kameralara fırlattı.

Haberi sunmadan önce Atatürk'ün, "Köylü, milletin efendisidir" cümlelerini dile getiren Tepeli haberin ardından yorum yapamadı. "Şimdi bu ülkenin çiftçilik yapan inanlarının yarısı işi bıraktı" diyen Tepeli yönetmene "Geç abi başka habere geç" diye seslendi ve ardından önce elindeki kağıtları, sonra masadaki su dolu bardağı fırlattı.