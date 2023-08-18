Selçuk Mızraklı'dan partisine eleştiri: 'Kayyım düzenini zora sokamadı'

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, belediyelere atanan kayyumların politikalarını değerlendirerek partisine ve sivil toplum kuruluşlarına eleştiride bulundu.

MA'da yer alan habere göre, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mızraklı, belediyelere atanan kayyumlara ilişkin "Bu dönemde halka ait varlıkların talanı ve kent yaşamına müdahale, geçen kayyım dönemini fersah fersah aşmıştır ama ne partimiz ne de sivil demokratik kurumlar ses getirecek düzeyde kesintisiz etkinliklerle kayyım düzenini zora sokamamışlardır" dedi.

Mızraklı, egemen idarecinin memur atamasına genelde askeri darbe dönemlerinde uygulandığını belirterek "Özelde Kürt coğrafyasında Cumhuriyet’in ilk çeyreğinde ve son 7 yılda tanık oluyoruz. Bu özel bir kamu idare rejiminin kanıtıdır ve ‘sözde vatandaşın iradesini’ tanımadığının işaretidir" diye konuştu.

'Amaç mali rant sağlamak değil'

Kayyum sistemin 7 yıldır ısrarla ve hukuksuzca sürdürüldüğünü ifade eden Mızraklı, iktidar için mali rantın öncelikli olmadığını, buna ihtiyaç duyulması halinde "Kaynak zengini birçok batı metropol''e kayyum atanabileceği değerlendirmesinde bulundu.

İktidarın, tatil beldelerinden, Antalya’dan İstanbul’a kadar birçok yerde yüzlerce kat daha fazla mali rantlar üretme imkânı olduğunu vurgulayan Mızraklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Amaç mali rant sağlamak değildir. Bu yeni idare rejiminin ilk işaret fişeği, 15 yıl önce Sur Belediyesi’ne kayyım tayini, ikinci işaret fişeği ise 30 Mart 2014 seçimlerinde 102 belediye partimizce alındığında Meclis başkanı ve siyasetçilerin seçim sonuçlarını yorumlama tarzlarında görülebilir."

'Yeterince bilince çıkarılmadığını düşünüyorum'

"Kayyum uygulaması siyasete, siyasetin dizaynının ve yerel demokrasiye etkileri nedeni ile rejimin en büyük saldırı biçimi olmasına karşın yeterince bilince çıkarılmadığını ve boşa düşürülmediğini düşünüyorum" diyen Mızraklı, "Aksi takdirde her gün, her hafta bezdirici demokratik itiraz yükselir, yılda bir kez hatırlatma, duyarlılaştırma babında etkinlikler olmamalı" değerlendirmesini yaptı.