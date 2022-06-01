Selçuk Kozağaçlı: Cinayet işlemiş olsaydım şimdi bırakılmıştım

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, avukat Barkın Timtik ve hükümlü Özgür Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 22 kişinin “örgüt yöneticiliği” ve “örgüt üyeliği” suçlamalarıyla yargılandığı davanın duruşması Silivri Kapalı Cezaevi Yerleşkesinde görüldü.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, duruşmada söz alan Selçuk Kozağaçlı, bugüne değin yargılandığı hiçbir davada tahliye talebinde bulunmadığını, bu davada da bulunmadığını dile getirdi.

İhtiyari tutukluk hali nedeniyle yıllardır cezaevinde olduğunu belirten Kozağaçlı, "Zorunlu tutukluluk olsaydı beş yıl yatıp çıkardım. İhtiyari tutukluk sisteminde kaç yıldır burada tutuluyoruz. Hollanda-Belçika belgelerinin 18 yılda sadece çuvalını gördük, içini bilmiyoruz. Zorunlu tutukluluğa geçsek en fazla Avrupa Konseyi ayıplar, kınar. Zaten kimsenin taktığı yok. Böylece bütün bu belirsiz pratiklerden de kurtulmuş olurduk" dedi.

Kozağaçlı, sözlerine şöyle devam etti: “10 yıl sonra siz beni hâlâ ‘Adli Tıp Kurumu kararını bekliyoruz’ diye tutuklu tutmaya devam edecekseniz, meslektaşlarım kızmakta haklı. CMK’da tutukluluk süresi iki yıl, bir yıl uzatmayla üç yıl olabilir. Ama Türk ceza hâkimleri bunu inatla beş yıl olarak uyguladı. Uzatması kendisinden uzun tutuklama süresi olur mu! Yasayı yapanlar iki artı bir yıl dedi, hukukçular iki artı bir yıl dedi, hocalar aynı şeyleri söyledi, ama 10 yıl boyunca yasa ihlal edilerek tutukluluk süresi beş yıl uygulandı ve sonunda OHAL kararnamesiyle kitabına uyduruldu.”

“Beni tahrik eden, hakaret eden, birini caddenin ortasında çekip vursaydım, öldürseydim, 7,5 yıl ceza alacaktım. Ve infazım bu yılbaşında tamamlanmış olacaktı” diyerek sözlerini sürdüren Kozağaçlı, “Ben şu anda yasa dışı silahlı örgüt üyeliğinin alt sınırını yattım. Tekrar karşılaştığımızda, bir sonraki duruşmada TMK (Terörle Mücadele Kanunu) ile artırılmış alt sınırı da yatmış olacağım” diyerek, tepkisini dile getirdi.

Avukatların savunmaları ardından iddia makamı, tutukluluk halinin devamını ve eksik hususların giderilmesini talep etti. Mahkeme, Selçuk Kozağaçlı ile Barkın Timtik’in tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 7 Eylül’e erteledi.