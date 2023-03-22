Selçuk Bayraktar'ın şirketine ait özel sanayi bölgesine 49,7 hektarlık alan ilave edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 'Endüstri Bölgesi İlave Alan İlanı' kararı 32140 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kararda, "4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu'nun 'Endüstri bölgelerinin kuruluşu ve ilanı' başlıklı 3’üncü maddesi ve 'Özel endüstri bölgeleri' başlıklı 4/Ç maddesi kapsamında 04/10/2019 tarihli ve 30908 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 03/10/2019 tarihli ve 1607 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen Baykar Makine Sanayi ve Ticaret AŞ İstanbul Özel Endüstri Bölgesi'ne ekli haritada gösterilen alan ilave edilmiştir" denildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla 18,2 hektar büyüklükte, 2019'da ilan edilen Baykar Makine Sanayi ve Ticaret AŞ İstanbul Özel Endüstri Bölgesi, bugün Çorlu Havaalanı'nın bitişiğinde bulunan 49,7 hektarlık yeni arazi tahsisiyle daha da büyümüş oldu.

Baykar Makine Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait İstanbul'un Esenyurt ve Arnavutköy ilçe sınırlarında bulunan Özel Endüstri Bölgesi'ne de Kasım 2022'de yeni alanlar ilave edilmişti.

Baykar Makine Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar.