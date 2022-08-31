Selçuk Bayraktar'dan seçim yanıtı: 'Her biri bu projeleri yok etmeye yeter...'

Habertürk TV'de Açık ve Net programında Kübra Par'a konuk olan Baykar Teknoloji lideri olan Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, olası iktidar değişikliği ve yaptığı işlere ilişkin açıklamada bulundu.

"Ufacık mühimmatlarla sürüler halinde uçan SİHA'larımız Suriye'de, Azerbaycan'da çok başarılı sonuçlar aldı. Bu beklenmeyen bir şeydi. Evet bugün belki hemen üstünlük sağlayamayabilirsiniz ama gelecek burada olduğundan, 5. nesillere karşı üstünlük sağlamanız mümkün" diyen Bayraktar, "Bayraktar TB2 bütün dünyada dünyanın en meşhur SİHA'sı diyebilirim. En fazla talebi o görüyor. AKINCI daha komplike platform. İçinde 2 motoru var. KIZILELMA çok daha komplike bir platform. TB2'den kaç tane satıldığı konusunda yanlış rakam vermek istemem. 400'ün üzerinde hava aracı ürettik. Her yıl 250 araç üretecek kapasitemiz var. Bu yıl herhalde 250 olmayacak. Çok fazla sayı olduğundan yüzde yüz emin değilim. Azerbaycan, Pakistan'a teslim olacak olanlar var. Silahlı Kuvvetlere 12 adet teslim edildi" ifadesini kullandı.

Öte yandan "İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı?" sorusuna yanıt veren Bayraktar, şunları söyledi:

"Bu projelerle alakalı mevcut siyasi iktidarın da bir gevşemesi olacak olursa ciddi akamete uğrama riski ve dünyadaki liderliğini kaybetme riski bulunmakla birlikte en ufak gevşeklik değişiklik ya da farklı ajandalarla yapılmış eylemlerin her biri bu projeleri yok etmeye yeter.

Arka tarafta Akıncı var, içinde on binlerce parçadan oluşan birçok bilgisayar, onbinlerce elektronik bileşen var. 20 senelik birikimimizi ortaya koyduk. Uçak milyonlarca satır yazılımla oluşan zincir. Bu bir mücadele. Mücadeleyi kıymetli kılan da bu gibi engellerdir. Diğer türlü olmuş olsa medeniyetimizin mevcut yarışlarda bu kadar geri olmazdı. Türkiye uzay çağında olurdu. Asıl mevzu teknolojiyi en ileri düzeyde üretemeyecek olursak bağımsız olmamız mümkün değil.

Hemen komşularımıza bakalım. En yakın komşumuzda neden devlet nişanı veriliyor? Yapılan iş kritik ki bu kadar sahip çıkılıyor. Yıllarca biz terörle mücadele ettik. Bu SİHA'ları dışarıdan almış olsaydık, bu başarılar elde edilecek miydi?"