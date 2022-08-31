Nihal Olçok: 9 FETÖ’cünün ismini verdim biri İbrahim Şahin diğeri Nureddin Nebati

15 Temmuz darbe girişimi sırasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isimlerden biri olan eski eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Nihal Olçok, Gerçektivi’de Ali Tarakcı ve Vidin Özyer’in sorularını yanıtladı.

Olçok, "9 FETÖ’cünün ismini verdim biri eski TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin diğeri Nureddin Nebati" dedi.

Nihal Olçok, "Hiçbir TRT stüdyosu beni davet etmemiştir çünkü eski TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ilk verdiğim listededir. Diyorlar ya işte "Ben itirafçıyım 500 kişilik liste verdim" falan. Ben o kadar adam tanımadım FETÖ'cü. Ama 9 kişiyi verdim. 9 kişi hala orada. Bunlardan bir tanesi İbrahim Şahin. Bir tanesi Nureddin Nebati. Ondan sonra çıktılar 15 Temmuz Vakfı Başkanı yaptılar Nureddin Nebati'yi" ifadelerini kullandı.