Sedat Peker'den Nihal Olçok'a yanıt

15 Temmuz darbe girişimi sırasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isimlerden biri olan eski eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Nihal Olçok, ülkücü mafya Sedat Peker'e çağrıda bulunmuş, ''Şimdi bu hesaba değil ama bu sözlerin sahibi Sedat Peker'e sesleniyorum 'Benim vekaletimi kabul eder misiniz bilmiyorum ama ben de bana yaşatılanlar için vekalet vermek istiyorum size. Ben başa çıkamadım, yorgunum. Hem de göründüğümden çok daha fazla'' demişti.

Peker, Olçok'un çağrısı sonrası yaptığı paylaşımda "Sn. Nihal Olçok hanımefendi tweetinizde yazmış olduğunuz çok değerli sözlere geç cevap yazdığım için lütfen hakkınızı helal ediniz. Vekaletinizi kabul ediyorum" derken, "Eğer ki bu ağır yükün altından gelecek zamanlarda kalkamazsam, başarılı olamazsam beni lütfen kınamayın. Ancak elimden gelen her şeyi yapacağıma lütfen inanın" ifadesini kullandı.