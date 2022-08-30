Korkmaz Karaca'nın istifasının ardından Peker'den ilk açıklama

Ülkücü mafya Sedat Peker'in yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi ve AKP MYK üyesi Korkmaz Karaca, AKP MYK üyeliğinden ve Cumhurbaşkanlığı'ndaki görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Karaca'nın istifasının ardından Peker'in "basın danışmanı" olarak nitelendirilen Emre Olur'un sosyal medya hesabı üzerinden olaya dair açıklama yapıldı. Açıklamada, ''İstifa müessesesi siyasetin nefes almasını sağlayan onurlu bir davranıştır'' ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu açıklama şöyle:

"İstifa müessesesi siyasetin nefes almasını sağlayan onurlu bir davranıştır. Serkan Taranoğlu’na, Korkmaz Karaca’ya bundan sonraki hayatlarında başarılar dilerim.

Karıştıkları bunca pisliğe rağmen istifa etmeyen süslü Sülüman'a ve Tolga Ağar'a, Zehra Taşkesenlioğlu'na ise siz rezilsiniz demekten başka acaba ne yapabiliriz? (Tabii ki çok şey yapabiliriz, zaman her şeyin ilacı)

Serkan Taranoğlu ve Korkmaz Karaca kadar duruş sergileyemeyenlere yazıklar olsun. Kendinize saygınız yoksa partinizdeki şerefli insanlara saygınız olsun."