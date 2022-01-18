Selçuk Bayraktar'dan 'eğitim verdiğimiz için utanıyorum' diyen MIT profesörüne yanıt

Baykar Savunma Şirketi'nin sahibi Selçuk Bayraktar, MIT'de akademisyenlik yapan Prof. Max Tegmark'ın kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi.

Bayraktar'ın konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "MIT'de görevli ismini ilk defa duyduğum sözümona bir akademisyen, Karabağ Hrkt. döneminde, bir mülakatta ‘Selçuk Bayraktar'a eğitim verdiğimiz için utanıyoruz’ demiş. Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır. Biz topraklarımızı geri aldık. Bundan da ancak gurur duyarız!" ifadelerine yer verdi.

MIT'de akademisyenlik yapan Prof. Max Tegmark, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisinde SİHA'ları üreten Baykar Teknoloji patronu Selçuk Bayraktar hakkında “Selçuk Bayraktar'a eğitim verdiğimiz için utanıyorum” demişti.