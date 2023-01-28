Selçuk Bayraktar'dan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt verdi.

Özlem Gürses’in “Cumhurbaşkanı adayı mısınız?” sorusuna yanıt veren Bayraktar, şöyle konuştu:

“Galiba şu anda böyle bir tevatür dönüyor. İnsanoğlunun hayal gücünün sınırlarına kimse gem vurmak istemez. Elbette insanoğlu doğası gereği yaratıcı bir varlık. İşte hayalleriyle birlikte değişik fanteziler de üretebiliyor. Ama benim söyleyebileceklerim bunlar tevatürden ibaret. Cumhur İttifakı’nın adayı bildiğim kadarıyla çok uzun zamandır belli. Ben de siyasette değilim yani. Niye böyle… Bir taraftan bana çok kızıyorlar. Niye siyasete giriyorsun diye. Girmiyoruz ki. Atılan iftiraya cevap veriyoruz. Bir taraftan da ‘illa gel’ ya niye geleyim. Yani işimi yapamıyor muyum onunla alakalı bir şikayet mi var? Genelde herkes memnun.”