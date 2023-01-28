HDP'nin aday havuzunda yer alan isimler belli oldu, iki isim reddetti

HDP'nin seçimlerde cumhurbaşkanı adayı gösterme kararı sonrası isim listesi tartışmaları sürüyor.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, isim havuzu netleşti.

Habere göre, HDP’nin isim listesinde konuşulanların başında, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın da yer alan partilerin eş genel başkanları, başkanları ve eş sözcüleri ile tutuklu eski DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Gültan Kışanak, Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, yazar Zülfü Livaneli, Aylin Kotil, HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan geliyor.

HDP’nin isim listesinde, cumhurbaşkanlığı şartlarını karşılayan genç kadın milletvekilleri de yer alıyor.

Öte yandan bu haber sonrası Duvar'a konuşan Zülfü Livaneli, “Ben siyasetin dışındayım, kitap yazıyorum” derken, Kotil ise "Milletvekili dahi olmayacağım" ifadesini kullandı.