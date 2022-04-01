Selçuk Bayraktar Çiğdem Toker'i hedef aldı: 'Gazeteci müsveddesi'

Mütevelli Heyeti Başkanlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın yaptığı T3 Vakfı, gazeteci Çiğdem Toker'in "İBB’den Vakıflara Hizmet Raporu" başlıklı köşe yazısı nedeniyle dava açmış, mahkeme Toker'in 30 bin lira tazminat ödemesi gerektiğine karar vermişti.

Tepki çeken bu kararın ardından söz konusu vakfın sosyal medya hesabından Çiğdem Toker'in attığı tweet alıntılanarak "İftira zincirinin ilk halkası olan müfteriye karşı açtığımız dava sonuçlandı Etik ve ahlaktan taviz vermeyecek gazeteciler yetiştirmek üzere oluşturduğumuz burs programına 30.000 TL’lik bir ilave de Çiğdem Toker aleyhine açtığımız davadan geldi. #GazetecilikMüfterilikDeğildir" paylaşımında bulundu.

Öte yandan Bayraktar ise kendi sosyal medya hesabından "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.. bu, 2019 yerel seçim döneminde vakfımız aleyhine başlatılan kirli kampanyayı ve İBB'den para aldığı yalanını ilk yayan gazeteci müsveddesi. Gazetecilik; yalancılık sahtekarlık yüzsüzlük arsızlık da değildir!" ifadesini kullandı.

Söz konusu paylaşım büyük tepki çekti.

Ne olmuştu?

Çiğdem Toker, Sözcü gazetesinde yayımlanan söz konusu yazısında İBB tarafından hazırlanan “Sivil Toplum Kuruluşları - Okul - Yurt Faaliyet Raporu”na dayanarak AKP destekli vakıflara aktarılan kaynaklara işaret etmiş, "2018 ve öncesinde TÜGVA’ya 74.3 milyon TL, TÜRGEV’e 51.6 milyon TL, T3 Vakfı’na 41.4 milyon TL, Ensar Vakfı’na ise 29.8 milyon TL, Okçular Vakfı’na 16.6 milyon TL tutarında destek verildiğini" söylemişti.