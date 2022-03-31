Çiğdem Toker'e köşe yazısı nedeniyle 30 bin TL tazminat cezası

Gazeteci Yazar Çiğdem Toker, "İBB’den Vakıflara Hizmet Raporu” başlıklı köşe yazısı nedeniyle T3 Vakfı'na 30 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi.



Basın ve ifade özgürlüğünü ihlal eden bu keyfi kararı kabul etmiyoruz. Çiğdem Toker'in yanındayız. pic.twitter.com/jhCou5URxy