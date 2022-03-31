Çiğdem Toker'e köşe yazısı nedeniyle 30 bin TL tazminat cezası

Gazeteci Yazar Çiğdem Toker, 'İBB’den Vakıflara Hizmet Raporu' başlıklı köşe yazısı nedeniyle T3 Vakfı'na 30 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi.
Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi, "Basın ve ifade özgürlüğünü ihlal eden bu keyfi kararı kabul etmiyoruz. Çiğdem Toker'in yanındayız" açıklamasında bulundu.
Gazeteci Yazar Çiğdem Toker, "İBB’den Vakıflara Hizmet Raporu” başlıklı köşe yazısı nedeniyle T3 Vakfı'na 30 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi.— TGS Ankara Şubesi (@TGSAnkaraSubesi) March 31, 2022
Basın ve ifade özgürlüğünü ihlal eden bu keyfi kararı kabul etmiyoruz. Çiğdem Toker'in yanındayız. pic.twitter.com/jhCou5URxy