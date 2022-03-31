Mart ayında 50 gazeteci hakim karşısına çıktı

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, bugün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Mart ayına ilişkin Basın Özgürlüğü Raporu’nu açıkladı.
Raporun dikkat çeken bölümleri şöyle:
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"En az 50 gazeteci hakim karşısına çıkarken birçok gazeteci haklarında açılan soruşturmalar kapsamında ifadeye çağırıldı, 5 gazeteci de gözaltına alındı. Foto muhabiri Fatih Pınar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yapılan yürüyüşü takip ettiği sırada polis şiddetine maruz kaldı.
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Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla (TCK 299) yargılanan gazeteci Sedef Kabaş, 49 günlük tutukluluğun ardından mahkemenin kararıyla 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kabaş’ın da aralarında bulunduğu 5 gazeteciye 22 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
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TÜGVA’nın devletin çeşitli kurumlarındaki kadrolaşma çabalarını gösteren belgeleri sosyal medya üzerinden yayınlayan gazeteci Metin Cihan hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
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Sözcü yazarı Çiğdem Toker, tamamen belgeli ‘İBB’den Vakıflara Hizmet Raporu’ başlıklı yazısı nedeniyle 30 bin lira tazminat cezasına mahkum oldu.
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Konya Ereğli'de gazeteciler Özcan Saraç ve Umut Yaygır, yemek yedikleri sırada kalabalık bir grubun saldırısına uğradı.
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Mersin'de Birebir Haber ve Mersin Kara Haber gazetelerinin imtiyaz sahibi Zeynel Boğan, dört kişinin saldırısına uğradı.
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Diyarbakır’a giden gazeteci Altan Sancar, üç kişi tarafından durdurularak silahla tehdit edildiğini açıkladı.
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İstanbul’da Halk TV programcısı Levent Gültekin’e 25 kişinin sopalı saldırısıyla ilgili davada mahkeme, sanıkların sosyal ilişkilerini dikkate alarak cezada indirime gitti. 11 ay hapis cezası verilen sanıklar, bir gün dahi cezaevinde kalmadan mahkeme salonundan ayrıldı.”
'Gazetecinin görevi kamu yararı adına sorgulamaktır'
Çakırözer şunları söyledi:
“Meclis’te görüşülen torba yasada finansal kiralama ve faktöring şirketleri hakkında haber yapan gazetecilerin, ‘şöhrete, servete zarar verme, şirket itibarını sarsma’ gibi muğlak suçlamalarla 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor. Gazetecinin görevi kamu yararı adına sorgulamaktır, vatandaşın yararını korumaktır, şirketin yararını korumak değildir. Bu madde tamamen kanundan çıkarılmalıdır.
AYM’nin pilot kararı doğrultusunda TBMM’nin, vahim hak ihlaline neden olan erişim engellemeleri konusunda özgürlükçü bir düzenleme yapması gerekiyor. Hem erişim engelleri hem ilan ambargolarına karşı hem de gazetecilerin özlük haklarını koruyan yasal düzenlemeleri içerin bir paketi TBMM’den çıkarmamız lazım." (ANKA)