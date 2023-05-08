Selçuk Balcı ve Marsis'in Rize konserleri iptal edildi

Müzisyen Selçuk Balcı ve rock grubu 'Marsis'in solisti Korhan Özyıldız’ın sahne alacağı ‘Gençlik Baharı Karşılıyor’ başlıklı ücretsiz halk konseri iptal edildi.
Konserin iptal edildiğini sosyal medya hesabından duyuran Korhan Özyıldız, “Kendi memleketimiz Rize’de bir konserimize daha izin verilmedi. Peki, kabul edecek miyiz bunu? Tabi ki hayır! Baharın gelişini engelleyemeyecekler'" dedi.
Özyıldız, daha sonra yaptığı bir diğer paylaşımında ise iptal edilen etkinliğe Fındıklı Belediyesi'nin ev sahipliği yapacağını duyurdu.
KENDİ MEMLEKETİMİZ RİZE’DE BİR KONSERİMİZE DAHA İZİN VERİLMEDİ.— Korhan ÖZYILDIZ (@korhanozyildiz) May 8, 2023
PEKİ KABUL EDECEK MİYİZ BUNU?
TABİ Kİ HAYIR !
BAHARIN GELİŞİNİ ENGELLEYEMEYECEKLER !