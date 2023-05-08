Selçuk Balcı ve Marsis'in Rize konserleri iptal edildi

Müzisyen Selçuk Balcı ve rock grubu 'Marsis'in solisti Korhan Özyıldız’ın sahne alacağı ‘Gençlik Baharı Karşılıyor’ başlıklı ücretsiz halk konseri iptal edildi.

Konserin iptal edildiğini sosyal medya hesabından duyuran Korhan Özyıldız, “Kendi memleketimiz Rize’de bir konserimize daha izin verilmedi. Peki, kabul edecek miyiz bunu? Tabi ki hayır! Baharın gelişini engelleyemeyecekler'" dedi.

Özyıldız, daha sonra yaptığı bir diğer paylaşımında ise iptal edilen etkinliğe Fındıklı Belediyesi'nin ev sahipliği yapacağını duyurdu.