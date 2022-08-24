Selanik'te savcılık 'cin çıkartmalar' hakkında soruşturma talep etti

Selanik'teki bir savcı Çarşamba günü, bir tarikatın kentte önemli halka açık yerlerde “cin çıkarma” gerçekleştirdiği yönündeki haberlere ilişkin polis soruşturması talep etti.

Yargı yetkilisi, "Milletler Kilisesi" üyelerinin din, kamusal alanların kullanımı ve huzurun bozulmasına ilişkin yasaları ihlal edip etmediğini belirlemeye çalışıyor.

Yunanistan menşeli Kathimerini'nin haberine göre şehrin eteklerinde bir ibadethanesi bulunan tarikatın üyeleri, Selanik'in Aristoteles Meydanı ve Antik Agora yakınında cin çıkarma olarak nitelendirdikleri en az üç tören gerçekleştirdi.

Bu seansların her birine yaklaşık 10 kişinin katıldığı bildiriliyor.

Bir kısmı İngilizce olan oturumların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.