Cinci Hürman: Bin 400 cin kavmi komutlandırıyorum

Armağan Çağlayan'ın programına katılan Pelin Hürman, "ilminin" doğuştan geldiğini söylerken "üfürükçülüğe karşı olduğunu" iddia etti.

Melih Gökçek'in kanalı Beyaz TV stüdyosunda yaptığı “cin çıkarma seansı”yla ülke gündemine oturan Hürman, Armağan Çağlayan’ın Youtube kanalında gerçekleştirdiği “Zor Ama Yine De Sor” programında açıklamalarda bulundu.

“Önden arkaya yukarıdan aşağıya donat” sözleriyle hatırlanan Hürman, "cinleri" dokuz yaşında hissetmeye başladığını söylerken, bin 400 cin kavmini de komutlandırdığını dile getirdi.

Hürman daha önce kendisiyle alay edenlerin "Allahsız kitapsızlar" olduğunu söylemişti. Hürman, "davet" olarak isimlendirdiği uygulamaya dair "Yıllarca psikiyatri psikiyatri gezip, bir ton ilaç kullanıp sıkıntılarına bir çözüm bulamadılarsa, anlam getiremedilerse bu şekilde anlayabilirler diye gösterdik" demişti.