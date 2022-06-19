Beyaz TV'de 'cin çıkarttılar'

Melih Gökçek'e yakınlığıyla bilinen Beyaz TV stüdyosunda, “cin çıkarma seansı” yapıldı. Her Açıdan adlı programa konuk olan "metafizik uzmanı" Pelin Hürman, 'cinlere' ilişkin “Bir buçuk dakikada çıkartırım, kahvemi çayımı içer giderler” ifadelerini kullandı.

Daha sonra 'cin çıkartmaya' başlayan Hürman, "içine cin girenlerin" kendisine gelmesi gerektiğini savundu.

Perşembe günü yayınlanan program, Beyaz TV'de yakın zamanda gerçekleşen ilk benzer skandal değil. Aynı "uzman" üç ay önce de programa katılarak "içeri giren cinleri" çıkartmıştı... Söz konusu program "Tarkan'ın Gerçek Şarkısında Maymun Çiçeği Mesajı" başlıklı kopmlo teorileri üretimleri ve bilim karşıtı mesajlarıyla biliniyor.

Pelin Hürman, yayında bazı sözler söyledikten sonra içinde cin olanların kendisini ekranda bir başka farklı yüz olarak göreceğini iddia etti.