Selanik’te liman işçileri NATO kargolarını yüklemeyi reddetti

Yunanistan'ın Selanik kentinde liman işçileri NATO kargolarının yüklenmesini reddederek eylem yaptı. Polis işçilere saldırdı.

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Yunanistan’da liman işçileri NATO kargolarının yüklenmesini reddetti.

Sputnik'in Komsomolskaya Pravda gazetesinde yer alan haberden aktardığına göre, Selanik’te liman işçileri, yüklemeyi reddederek NATO kargolarının Ukrayna’ya gönderilmesini engellemeye çalıştı. İşçilerle polis arasında arbede yaşandı.

İnternette yayınlanan görüntülerde liman işçilerinin yüklerin gönderilmesine karşı çıktığı, bir işçinin askeri araca sprey boya ile yazılar yazdığı görüldü. Polisin müdahalesi üzerine işçilerle polis arasında arbede yaşandı.

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