Selahattin Demirtaş'tan AKP'li Turan'ın 'diktatörlük' açıklamasına tepki: 'Saçmalamayın'

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AKP'li Bülent Turan'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelttiği "Diktatörlük olsa seçim mi olur?" sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Demirtaş, AKP'li Turan'a "Eğer bu ülkede diktatörlük olsaydı diktatör dediğiniz için hakkınızda hemen soruşturma açılırdı. Var mı öyle bir şey? Saçmalamayın lütfen!" diyerek karşılık verdi.

'Diktatörlük' tartışması

“Dünya tarihinde bir ilki başaracağız. Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz” sözleri nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma açılmıştı.

AKP Grup Başkanvekili Turan, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na "Erdoğan'a utanmadan sıkılmadan diktatörü göndereceğiz demiş. Bir defa diktatör olsa seçim mi olur?" demişti.