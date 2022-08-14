Kaftancıoğlu'nun ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan'dan da 'diktatörlük' açıklaması

Dün, CHP gençlik kolları başkanlarının etkinliğine katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz" demişti.

Dört gün süren CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı’nın sonunda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ise "Türkiye bugün dünyada ilk defa sandıkta bir diktatörlükten demokrasiye geçişin deneyimini ve pratiğini gösterecek” dedi.

Tezcan'ın açıklaması şöyle:

"Çalıştayımızı 200’ün üzerinde insanın katkısıyla gerçekleştirdik. Her kademeden birçok arkadaşımız, katkı sundular ve burada açılış konuşmaları yapıldı. Onun dışında 10 ayrı sunum yapıldı çalıştay boyunca, beş hazırlık toplantısı ve değerlendirme toplantısı yapıldı. 13 atölye oluşturduk. Arkadaşlarımız, 51 saat net aralıksız çalıştılar.

CHP’nin yurt dışı örgütlenmesini konuştular, CHP’nin yurt dışında seçime nasıl hazırlayacaklarını konuştular. Vatandaşlarımızın sorunları nedir? Bunları konuştular. Çözüm yollarımız ne olacak? Bunları konuştular. Burada yurt dışı örgütlenmemizin bugünü, yarını, durumu nedir? Bütün ayrıntısıyla konuştuk, tartıştık, hedefler koyduk. Seçim hazırlıklarını konuştuk.

Türkiye, önemli bir dönüşümün eşiğinde. Türkiye bugün dünyada ilk defa sandıkta bir diktatörlükten demokrasiye geçişin deneyimini ve pratiğini gösterecek. Cumhuriyetin ikinci yüz yılına girerken, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyeti, demokrasiyle taçlandırma kararlılığıyla hedeflerini belirlemiş biçimde çalıştayımızı tamamlıyoruz."