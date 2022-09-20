Selahattin Demirtaş'tan 'afiş' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Elazığ’da yapacağı grup toplantısı öncesinde kentteki billboardlara, Kılıçdaroğlu’nu ve bazı CHP'lileri hedef alan afişler asılmıştı.

Kendisinin de adının geçtiği söz konusu afişlere dair sosyal medya hesabından bir mesajı paylaşılan Selahattin Demirtaş, şunları söyledi:

"Halkın açlığı, yoksulluğu, işsizliği iktidarın umurunda değil. Onlar ballı maaşlarının, koltuklarının ve hesap verecekleri suçlarının telaşındalar. Bunun için de her türlü ayrımcılığı ve provokasyonu yapmaktan çekinmiyorlar maalesef.

Ancak Elazığlı hemșehrilerim başta olmak üzere tüm halkımız sağ duyulu davranacak ve bu provokasyonlara asla alet olmayacaktır. Buradan memleketime, Elazığ'a özel selam ve sevgilerimi gönderiyorum."