Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını beğenen korucuların silahlarına el konuldu

Şırnak'ta Selahattin Demirtaş'ın sosyal medyada yayımlanan fotoğrafını beğenen 5 korucunun silahına el konulduğu belirtildi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, fotoğrafı beğenen 5 korucu Uludere Jandarma Komutanlığı’na çağrıldı. Burada sorgulanan korucuların silahlarına el konuldu.

Silahlarına el konulan 5 korucunun, karakoldaki sorguları sırasında, "Sosyal medya üzerinden siyaset yapmayacaktınız" denilerek tehdit edildikleri öğrenildi.

Karakol komutanının, "Bu seçimde oyunuzu ne HDP'ye ne de CHP'ye vermeyeceksiniz" diyerek hem korucuları hem de köylüleri tehdit ettiği belirtildi.