Selahattin Demirtaş'a 'kimyasal silah' davası

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları, Demirtaş hakkında yeni bir dava açıldığını duyurdu. Açıklamada, Demirtaş’ın 19 Ekim 2022 tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden kimyasal silah kullanımının insanlığa karşı işlenen suçlar arasında yer aldığına işaret ettiği bir paylaşımın suça konu olduğu belirtildi.

Manevi tazminat davası

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre Milli Savunma Bakanlığı’nın, Demirtaş hakkında “örgütü propagandası” ve “devletin kurum ve organlarını aşağılama” iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurusu üzerine soruşturma başlatıldığını açıklayan Demirtaş'ın avukatları, 100 bin liralık manevi tazminat davası açıldığını belirtti.

'Suç unsuru taşımıyor'

Demirtaş'ın avukatlarından soruşturmayla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Demirtaş’ın açıklaması tamamen ifade özgürlüğü kapsamındadır. Manevi tazminat davasına ve suç duyurusuna konu edilen ifadeler suç unsuru taşımadığı gibi, herhangi bir kişi veya kuruma yönelik haksız saldırı niteliğinde de değildir. Açılan dava ve yapılan suç duyurusunun hukuk, akıl ve mantıkla izahı yoktur. İfade hürriyetini ve siyasal tartışma özgürlüğünü yargı eliyle boğma ve sindirme dışında bir anlam taşımayan bu yaklaşım, aynı zamanda müvekkilimiz Sayın Demirtaş’a karşı yıllardır süren organize ve kurumsal nefret pratiğinin en net örneklerinden biridir. Sayın Demirtaş’ı, haklı olmasından aldığımız motivasyonla savunmaya devam edeceğiz!"

Demirtaş: Suç işleyenler yargı önünde hesap vereceklerdir

Demirtaş, kimyasal silah kullanıldığı iddialarıyla ilgili 19 Ekim'de yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sosyal medyada PKK’lilere karşı kimyasal silah kullanıldığına dair görüntüler olduğunu avukatlarım aktardılar. Durumun tespiti için bağımsız, uluslararası bir heyetin bölgeye giderek inceleme yapması gerekir. Bunun koşulları sağlanmalıdır.

Bu görüntülere TBMM ve muhalefet sessiz kalamaz. Bunu sessizlikle geçiştirmek suçu onaylamaktır. Gerekçesi ne olursa olsun kimyasal silah kullanmak dünyanın her yerinde ağır bir suçtur. Böyle bir suçun açık sorumlusu, savaş politikasında sınır tanımayan AKP-MHP iktidarı olur.

Hiç kimse bir an bile aklından çıkarmasın ki, kimyasal silah kullanımı insanlığa karşı suçtur ve insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı yoktur. Böyle bir suç işleyenler, bağımsız yargı önünde mutlaka hesap vereceklerdir."