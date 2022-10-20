Demirtaş: PKK’lilere karşı kimyasal silah kullanıldığına dair görüntüler olduğunu aktardılar

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla "PKK'ye karşı kimyasal silah kullanıldığına dair görüntülerin olduğunu" ifade ederek, "Bu görüntülere TBMM ve muhalefet sessiz kalamaz, kimyasal silah kullanımı insanlığa karşı suçtur" dedi.

Sosyal medya hesabından kimyasal silah konusunda açıklamalarda bulunan Demirtaş, şunları söyledi:

"Sosyal medyada PKK’lilere karşı kimyasal silah kullanıldığına dair görüntüler olduğunu avukatlarım aktardılar. Durumun tespiti için bağımsız, uluslararası bir heyetin bölgeye giderek inceleme yapması gerekir. Bunun koşulları sağlanmalıdır.

Bu görüntülere TBMM ve muhalefet sessiz kalamaz. Bunu sessizlikle geçiştirmek suçu onaylamaktır. Gerekçesi ne olursa olsun kimyasal silah kullanmak dünyanın her yerinde ağır bir suçtur. Böyle bir suçun açık sorumlusu, savaş politikasında sınır tanımayan AKP-MHP iktidarı olur.

Hiç kimse bir an bile aklından çıkarmasın ki, kimyasal silah kullanımı insanlığa karşı suçtur ve insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı yoktur. Böyle bir suç işleyenler, bağımsız yargı önünde mutlaka hesap vereceklerdir."