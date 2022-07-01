'Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına uzak değil'

Erdoğan Aktaş'ın tv100'de hazırlayıp sunduğu Sağlı Sollu programında gazeteci Barış Yarkadaş gündemi değerlendirdi.

HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçiminde alacağı tavırla ilgili konuşan Yarkadaş şu iddiaları gündeme getirdi:

"HDP bu konudaki tutumunu netleştirmedi. HDP cumhurbaşkanlığı konusunda tutumunu belirlemek için Millet İttifakı’nın veya altılı masanın alacağı kararı bekliyor. Eğer Millet İttifakı veya altılı masa HDP’yi de tatmin edebilecek bir aday çıkarırsa HDP’nin de kendi seçmenine ‘tamam kardeşim biz bu kişiye oy verebiliriz’ diyebileceği bir profil çıkarırsa HDP cumhurbaşkanı adayı çıkartmayacak ama HDP kendi seçmenine oy verdirtemeyeceğini düşündüğü bir aday çıkarsa iki isim üzerinde konuşuyor. Bu isimleri öğrenemedim.