Bu toplantıda 'adayın eşgali' ortaya çıkabilir

6'lı masadaki liderler, 3 Temmuz Pazar akşamı, beşinci kez bir araya gelerek seçimlere dönük yol haritasına ilişkin alınan mesafe ve önümüzdeki sürece ilişkin yapılacak çalışmaları masaya yatıracak. Toplantı öncesinde CHP kulislerinde, "Aday ismi değil, ama eşgali belli olur" yorumu yapılıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Pazar akşamı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde bir araya gelecek.

BBC Türkçe'nin haberine göre toplantıda, 6 partinin temsilcilerinden oluşan ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş için gerekli anayasal ve yasal değişikliklerle ilgili çalışmayı yürüten komisyonun raporunun ele alınması planlanıyor.

Toplantıda, parlamenter sisteme geçiş süreci ile ilgili oluşturulan komisyonun çalışma takviminin de netleştirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağı belirtiliyor. Dış politika, bir önceki toplantıda oluşturulan "göç komisyonu" ve ekonomideki gelişmelerin de 6 liderin masasında olması bekleniyor.

Kamuoyunda uzun süredir tartışılan, 'muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı' sorusunun, bu toplantıda da netleşmesi beklenmiyor. Ancak liderlerin, seçime "ortak adayla" mı, yoksa "ayrı ayrı adaylarla mı" gideceğine ilişkin tutum belirlenmesi konusunda adım atılabileceği belirtiliyor.

CHP kulislerinde, Pazar günkü toplantıda, ortak adaylık dahil, cumhurbaşkanı adaylığı konusunun masaya geleceği beklentisi dile getiriliyor. BBC Türkçe'ye konuşan CHP'li bir kaynak, "Bütün kamuoyu araştırmaları, isim kim olursa olsun muhalefetin adayının kazanacağını gösteriyor. O nedenle büyük ihtimal zaten ortak aday çıkacak. Biz bu sonuçlara göre Kemal Bey'in aday olacağını düşünüyoruz. Tabii bu toplantıdan, isim, adayın açıklanma tarihi çıkmaz, ama eşgali belli olur" görüşünü dile getirdi.

CHP kaynakları, Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak son toplantıda da muhalefetin nasıl bir aday göstereceğinin kamuoyuna deklare edilebileceğini, ancak ismin seçim sürecine girildiğinde ilan edileceğini ifade ediyorlar.