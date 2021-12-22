Selahattin Demirtaş, hakkında siyaset yasağı istenmesine karşı AYM'ye dilekçe verdi

5 yıldır Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hakkında siyasi yasak istenmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığına dilekçe verdi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP kapatma davasında Selahattin Demirtaş dahil 700'e yakın siyasetçi hakkında siyaset yasağı getirilmesini istemişti.
AYM Başkanlığına dilekçe veren Selahattin Demirtaş, iddianameye karşı kapsamlı hukuki savunmayı avukatlarının sunacağını belirtti ve birkaç cümleyle düşüncelerimi arz etmek istediğini ifade etti.
Dışarıda olduğu kadar içeride de "siyasetçi" olmaya devam ettiğine dikkat çeken Demirtaş, "Siyaset yapmak için altın varaklı koltuklara ve saraylara gerek yoktur. Önemli olan nerede olduğunuz değil, yüreğinizin nerede ve kimler için attığıdır. Benim yüreğim her daim yoksul, emekçi halkımızın mazlum yüreğiyle birlikte atıyor. Halkımızın yüreğinin de benimle birlikte attığını biliyorum. Bana siyaset yapma zeminini sağlayan en önemli etken de budur" ifadelerini kullandı.
Demirtaş'ın dilekçesi şu şekilde: