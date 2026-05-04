Sekiz yıl sonra ilk: KDHC'li kadın futbol takımı Şampiyonlar Ligi yarı finali için Güney’e gidiyor

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin (KDHC) Naegohyang Kadın Futbol Takımı, bu ay Güney Kore’de sahaya çıkacak. Seul Birleşme Bakanlığı, takımın 20 Mayıs’ta Asya Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Güney Kore temsilcisi Suwon FC Women ile karşılaşacağını duyurdu.

KDHC ve Güney Kore, 1950-1953 Kore Savaşı’nın bir barış anlaşmasıyla değil ateşkesle sona ermesi nedeniyle teknik olarak hâlâ savaş halinde. Bu nedenle iki ülke arasındaki spor ve kültür alanındaki temaslar oldukça sınırlı gerçekleşiyor.

Naegohyang Women’s FC kafilesinde 27 futbolcu ve 12 kulüp çalışanı yer alacak. Güney Kore Futbol Federasyonu’na göre takımın 17 Mayıs’ta ülkeye ulaşması bekleniyor. Seul yönetimi, kafilenin Pekin üzerinden Air China uçağıyla İncheon Havalimanı’na geleceğini bildirdi.

Karşılaşma, başkent Seul’ün güneyindeki Suwon Spor Kompleksi’nde oynanacak. Maçı kazanan takım, 23 Mayıs’ta finalde Avustralya temsilcisi Melbourne City ya da Japonya’dan Tokyo Verdy Beleza ile karşılaşacak. Üçüncülük maçı yapılmayacak; yarı finalde kaybeden takımın 21 Mayıs’ta ülkesine döneceği açıklandı.

2018’den beri ilk spor ziyareti

Bu maç, KDHC’den bir spor takımının 2018’den bu yana Güney Kore’de oynayacağı ilk karşılaşma olacak. Pyongyang yönetimi en son 2018’de atıcılık, genç futbol ve masa tenisi branşlarında kafileleri Güney Kore’ye göndermişti.

KDHC kadın futbol milli takımının Güney Kore’ye son gelişi ise 2014 Incheon Asya Oyunları sırasında gerçekleşmişti.

2012’de kurulan ve Pyongyang merkezli olan Naegohyang’ın kadrosunun önemli bölümünün “milli takım düzeyindeki oyunculardan” oluştuğu belirtildi. KDHC kadın futbolu, Asya’da özellikle altyapı düzeyinde son yıllarda öne çıkan güçlerden biri. KDHC U-17 Kadın Milli Takımı, Kasım ayında Hollanda’yı 3-0 yenerek Dünya Kupası’nı kazanmıştı.

KDHC takımı Güney Kore'ye nasıl gidebiliyor?

Naegohyang Women’s FC’nin Güney Kore’ye gidebilmesi, Asya Futbol Konfederasyonu’nun uluslararası kulüp turnuvası kapsamında oynanacak olması nedeniyle istisna olarak gerçekleşebilecek. Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Seul’ün organizasyonda “asgari rol” üstleneceğini, bununla birlikte kafileye gerekli desteğin sağlanacağını bildirdi. Güney Kore Futbol Federasyonu’na göre KDHC kulübü, yarı finale çıkmasına rağmen maça çıkmazsa AFC tarafından para cezasıyla karşılaşabilir.

Buna karşın iki Kore arasında doğrudan planlanan dostluk maçları, ortak antrenmanlar ya da kültür-spor kafileleri siyasi onay ve özel düzenlemelere bağlı. Seul’ün 2010’daki Cheonan krizi sonrası aldığı “24 Mayıs önlemleri” Kuzey’le ticaret ve değişim kanallarını sınırlarken, 2018 PyeongChang Olimpiyatları dönemindeki temaslar da özel istisnalarla mümkün olmuştu.