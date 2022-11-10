Sekiz çocuk yangında ölmüştü: Doğalgazlı evden ev sahibi çıkardı...

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 8 Kasım gecesi meydana gelen yangında aynı aileden 8’i çocuk 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Halktv'den Hazar Dost'a konuşan baba El Cesim, ev sahibinin yüksek kira istemesi nedeniyle 3 ay önce Değirmenönü’ndeki eve taşındıklarını söylerken, önceki evlerinin doğalgazlı olduğunu dile getiriyor.
“Bu ev çok uzak. Kirası 750 TL. Kimse oturmaz, abilerimin evinden 30 kilometre uzakta. Kimse oturmaz ama çaresizlikten oturduk” diyen El Cesim, yangını üst komşunun haber verdiğini belirtiyor.
Yangında hayatını kaybeden çocuklarından yalnızca Gerem’in okula gittiğini anlatan baba El Cesim, “Hayali mühendis olmaktı” diyor.
“Her çocuğun hayali vardır. Onlarla bunları konuşmak çok güzeldi” diyen El Cesim, “Merem, doktor, Ahmet, polis olacaktı” diyerek çocuklarının hayallerini anlattı.