Sekiz AB ülkesinden Ukrayna'nın üyeliğine destek açıklaması

Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya'nın cumhurbaşkanları, "Ukrayna’ya acilen aday statüsü verilmesi gerektiğini" bildiren ortak bir mektup yayınladı.

Sekiz ülkenin cumhurbaşkanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından Avrupa Birliği üyeliği için yapılan resmi başvuru sonrasında ortak açıklama yaptı.

Aaçıklamada, “Biz, AB üyesi olan Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya Devlet Başkanları olarak Ukrayna'nın AB üyeliğini hak ettiğine tam olarak inanıyoruz. Bu nedenle AB üye devletlerini Ukrayna'ya azami siyasi destek vermeye ve AB kurumlarının Ukrayna'ya AB aday statüsü vermek için bir an önce adımlar atmasına ve katılım müzakerelerini başlatmasına izin vermeye çağırıyoruz. Bu kritik anda Ukrayna ve halkıyla tam dayanışmamızı yineliyoruz” denildi. (İHA)