Şehrin içme suyunu karşılayan baraj çöle döndü

Sivas kent merkezine uzaklığı yaklaşık 20 kilometre olan Kolluca köyü yakınındaki 4 Eylül Barajı kuraklıktan nasibini aldı. Yetersiz yağışlar ve kuraklık nedeniyle barajdaki su seviyesi gözle görülür derecede düştü.

İHA'nın haberine göre, kent merkezinin içme suyunun bir kısmını karşılayan barajın yaklaşık 2 yıl önce çekilen görüntüsü ile şimdiki görüntüsü suyun ne kadar çekildiğini gözler önüne serdi.

Sivas’ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı’na Hafik Pusat Özen Barajı’ndan su takviyesi yapılması amacıyla Sivas Belediyesi tarafından çalışma başlatılmış, projenin ilk etabının yüzde 32'si tamamlanmıştı. Yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Pusat Özen Barajı ile 4 Eylül Barajı’nı birbirine bağlayan projenin 2023 yılının yaz aylarında bitmesi planlanıyor.