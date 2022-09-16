Burdur Gölü'nde kuraklık tehlikesi: 'Kaçak sondaj devam ediyor'

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Türkiye’nin en derin gölleri arasında yer alan Burdur Gölü’ndeki kuraklık ve kuruma tehlikesine dikkat çekti. Göker, "Sulak alanlar içinde yaklaşık üçte birini kaybetmiş durumda olan Burdur Gölümüz, çevre göllerimizle birlikte Burdur Gölümüzde ciddi anlamda bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Hatta geri dönülemez yola gitti" dedi.

'Çözüm odaklı öneri yok'

Mehmet Göker şöyle konuştu:

"Özellikle çevrecilerin Salda Gölüne göstermiş olduğu duyarlılığı, Burdur Gölü’ne de göstermelerini istiyorum. Bu konuda 2015 yılından bu yana hükümetin vermiş olduğu, yapılmış birtakım çalışmalar var. Bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkmış henüz bir çözüm odaklı öneri yok. Yine gölün etrafındaki kaçak sondaj uygulaması devam etmekte, su tüketimi yüksek oranda kullanılan yem bitkileri ekimi devam etmekte ve gölümüz artık çığlığını da çıkaramayacak seviyede çekilmiş vaziyette. Buradan çevreci dostların sesimizi duyup, Burdur Gölü’ne ses olması, Burdur Gölü’nün çığlığına ses ve kulak vermelerini istiyorum." (ANKA)