Şehirlerarası ulaşıma 'bayram zammı'

Ramazan Bayramı tatili hem hava hem kara ulaşımında fiyatları yukarı çekti. Bayramda yolculuk yapacak olanların karşısına zamlı ulaşım fiyatları çıktı.

Habertürk’te yer alan habere göre fiyatlar yüzde 50'nin üstünde arttı. İstanbul Otogarı'ndan İzmir'e yapılacak bir otobüs yolculuğu 13 Nisan Perşembe günü 350 lira tutarken, bayram haftasının başlayacağı 14 Nisan Cuma günü aynı firmanın bilet fiyatı 500 liraya çıktı.

Yapılacak yolculukta mesafe arttıkça zam oranı da katlanıyor. 13 Nisan Perşembe günü İstanbul Otogarı'ndan Bodrum'a yapılacak bir otobüs yolcuğu 450 lira kadar tutarken, 14 Nisan günü bu biletin fiyatı yüzde 66 zamla 750 liraya çıktı.

Akaryakıt fiyatı değişmedi

Otobüs bilet fiyatlarında akaryakıt maliyeti büyük rol oynuyor. Fakat, motorin fiyatlarının son 1 aylık değişimine bakıldığında, litre başına fiyatların hemen hemen aynı kaldığı görülüyor. 14 Mart tarihinde litre fiyatı 21,63 lira olan motorin, ay içinde 19.66 liraya kadar ucuzlarken, 11 Nisan itibariyle 21,1 liraya çıktı. Son 1 ayda motorin fiyatında 50 kuruşluk bir azalış oldu

Havayolunda da fiyat artıyor

Bir havayolu şirketinde 13 Nisan tarihinde İstanbul Havalimanı-İzmir Adnan Menderes Havalimanı arasında yolculuğun bedeli öğlen saatlerinde bin 163 lirayken aynı güzergahta bayram haftasındaki fiyatları ise bin 600 liraya kadar çıktı.