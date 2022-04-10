Şehir Hastanesi ihalesinin sonucu açıklanmadan çalışmalara başlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, dolgu alan üzerine yapılacağı açıklanan Rize Şehir Hastanesi için ihale düzenledi. İhaleyi alan şirket, ihale sonucu açıklanmadan bir buçuk ay önce çalışmaya başladı.

Haber Merkezi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 14 Aralık 2021 tarihinde “Rize Şehir Hastanesi Deniz Dolgu Alanı İnşaatı” adı altında bir ihale düzenledi. Açıklanan ihale sonucuna göre, ihale  489 milyon 8 bin TL teklif veren Silahtaroğlu Mühendislik ile Turgut Müteahhitlik iş ortaklığına verildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, ihale sonucunun yeni açıklanmış olmasına karşın Silahtaroğlu Mühendislik ile Turgut Müteahhitlik iş ortaklığının söz konusu çalışmaya geçen şubat ayında başlandığı ortaya çıktı.

İhale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı. 

Geçen aralık ayında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından Rize Şehir Hastanesi için yapılmak istenen dolgu alanına çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir kararı verilmişti.

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