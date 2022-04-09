MHP’li belediye giysi kumbarasında toplanan ikinci el kıyafetleri ihaleye çıkardı

MHP’li Alanya Belediyesi’nin ihalesi tartışma yarattı. Belediyenin, ilçede bulunan 276 giysi kumbarasında toplanan ikinci el tekstil ürünlerini ihaleyle AJ International Group İthalat İhracat Sanayi Limited Şirketi’ne verdiği ortaya çıktı.

Yüzde 80'i şirkete

Cumhuriyet'ten Sena Tufan'ın haberine göre, üç yıllık ihale bedelinin 580 bin TL olduğu belirtildi. İhalenin denetim komisyonları raporlarına da yansıdığını söyleyen CHP Alanya Belediye Meclis Üyesi Nazmi Zavlak, "Yurttaşların ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere belediyeye ait giysi kumbaralarına bağışladığı kıyafetlerin yüzde 80’i, 20 Mayıs 2021 tarihinde bu şirket satıldı. Firma, kumbaralardan toplanan kıyafetlerin yaklaşık yüzde 20’sini Alanya Belediyesi’ne ait Gönül Pınarı Mağazası’na veriyor" dedi.

Zavlak, şunları söyledi:

"Kumbaradaki giysileri toplayan personel ve belediye logolu araçlar şirkete ait. Nisan ayı belediye meclis toplantısında, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e, insanların manevi duygularla bağışladığı ve ihtiyaç sahiplerine gittiğini bildiği kıyafetlerin, bir şirkete ticari faaliyetle ihale edilmesinin üzücü olduğunu, derhal iptal edilmesi gerektiğini söyledim. Yücel de 'Günde 100-200 parça gidiyor. Milli ekonomiye kazandırıyoruz' yanıtını verdi. İnsanların yardımlaşma duygusuyla bağışladığı giysilerin ranta dönüştürülmesi doğru değil. Alanya halkı adına bu konuyu meclis gündemine taşıdım ancak vicdanları rahatlatıcı bir yanıt alamadım."

'Aynı çöp atığı gibi'

İddialara yanıt veren MHP’li Belediye Başkanı Yücel de "Gönül Pınarı’nda giysi koyacak yerimiz yok. Biz ekonomiye kazandırmak için 276 noktada bunu topluyoruz. Zaten devletin sıfır atık ile ilgili projesi var. Herkesin kıyafeti toplanıyor ve milli ekonomiye kazandırılıyor. Aynı çöp atığı gibi" diye savundu.