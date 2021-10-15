Şehir hastanelerine arsa tahsis ve ruhsat verilmeden inşaatına başlanmış

13 şehir hastanesinin inşaatına ilişkin usulsüzlükler Sayıştay raporunda açığa çıktı. Rapora göre; Elazığ, Manisa, Gaziantep, Kocaeli, Konya, İzmir, İkitelli, Yozgat, Mersin, Adana, Kayseri, Ankara Bilkent ve Etlik şehir hastaneleri için arsa tahsisi ile ruhsat süreçleri tamamlanmadan yapım işine başlandı.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın hazırladığı habere göre Sayıştay raporunda Ankara Etlik’te inşaatı henüz tamamlanmayan şehir hastanesinde yapım işlerinin, yer tesliminden üç yıl önce gerçekleştiği bilgisi yer aldı. Benzer bir şekilde şu an kullanımda olan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nin inşaatına da, yer tesliminden üç yıl önce başlandığı belirlendi.

Raporda erken başlanan inşaatların neden olduğu sorunlar da yer aldı. Konya Şehir Hastanesi’nin yer tesliminden 616 gün önce inşasına başlandığı aktarılan raporda şu ifade kullanıldı:

“Bu sürenin yaklaşık 11 ayında proje ve imalat sürecinde hiçbir ilerleme bulunmadığı aylık müşavir raporlarından anlaşılmıştır.”

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nin yer tesliminden önce başlamasına karşın inşaata ek süre verildiğine de değinilen Sayıştay raporunda, “Görevli şirkete yer teslimi yapılmadan 965 gün önce firmanın işe başlatıldığı, başlangıçta geçirilen bu verimsiz sürenin ek protokol vasıtasıyla süre uzatımı olarak verildiği görülmüş ancak bu süre uzatımı da yeterli olmamıştır” ifadeleri yer aldı.

Raporda ek olarak Elazığ, Manisa, Konya, Gaziantep, Kocaeli ve İzmir şehir hastanelerinin de erken başlanmasına karşın bitirilemediği ve bu hastanelere süre uzatımı verdildiği aktarıldı. Söz konusu süre uzatmalarının da “uzatılan süreye isabet eden sözleşme bedeli kadar fiyat farkı ödenmesine” neden olduğu kaydedildi.

Şirketlerden tazminat alınması gerektiği belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

“Söz konusu süre uzatımları sebebiyle ödenen fiyat farklarının nedenlerinin araştırılması, kusurluların tespit edilmesi, görevli şirket kusurundan kaynaklı yatırım dönemi süresinin gecikmesi sebebiyle firmalara fiyat farkı ve benzeri ek ödeme yükümlülüğüne girilmiş olması halinde bu hususun ‘Şirket’in Tazminat Yükümlülüğü’ kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.”