Sosyal medyada "Seher Sultan" kullanıcı adıyla bilinen Seher Yaşayacak hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çıkarılan yakalama kararının gerekçesinde suç örgütü yöneticileri Veysel Şahin ve Derkan Başer soruşturmasında bu isimleri aklamaya yönelik paylaşımlar yaptığı belirtildi.

12Punto'dan Müslim Sarıyar'ın haberine göre, yakalama kararının gerekçesinde, "Suç örgütü yöneticileri Veysel Şahin ve Derkan Başer soruşturmasında bu isimleri aklamaya yönelik paylaşımları yaparak örgüte yardım ettiği ve gizli tanığın kimliğini deşifre ederek başka gizli tanık olacaklarını engellemeye neden olduğu" ifadelerine yer verildi.

Eğitim için İtalya'da bulunduğunu söyleyen Seher Yaşayacak, geçtiğimiz günlerde gazeteci Murat Ağırel'i hedef almıştı.

Seher Yaşayacak kimdir?

42 yaşındaki Seher Yaşayacak, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu. Kanal D, Dünya Gazetesi gibi kurumlarda görev yapan Yaşayacak'ın bir dönem lüks bir restoranın işletmeciliği yaptığı ve kendi adına danışmanlık şirketi kurduğu da yaptığı biliniyor.

Kendisini ekonomi gazetecisi olarak tanıtan Seher Yaşayacak, eğitim nedeniyle İtalya'da bulunduğunu öne sürüyor.

Ülkücü mafya Sedat Peker'in iddialarına ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla tanınan Seher Yaşayacak son dönemde fenomen Dilan Polat'ın şirketleriyle ilgili yaptığı açıklamalarla gündemde yer alıyordu. Daha önce Sezgin Baran Korkmaz'a ait uçağın 2019-2020 yıllarına ait uçuş kayıtlarını paylaşmıştı.