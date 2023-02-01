Sefine Tersanesi'nde ücret zammının açıklanmamasına tepki: 'Hakkımızı istiyoruz!'

Yalova tersaneler bölgesinde bulunan Sefine Tersanesi'nde işçilere yapılacak yeni yıl ücret zammı Şubat ayına ertelendi.

Kolin’e bağlı Koloğlu Holding’e ait tersanede daha önce 1 Şubat tarihinde açıklama yapılacağı belirtilirken, şirket tarafından bugün yapılan açıklamayla zam farklarının Şubat ayı içinde yapılacağı belirtildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılı ücret artış çalışmalarının devam ettiği, Ocak ayı ücretlerinin 1 Şubat 2023 Çarşamba günü mevcut tutarlar üzerinden yatırılacağı, Ocak ücretlerine yönelik fark ödemelerinin Şubat ayı içinde yapılacağı aktarıldı.

İşçilerden tepki: Hakkımız olan ücreti istiyoruz

Tersanede çalışan işçiler, uzun süredir yeni yıl zamlarının herkes tarafında beklendiğini, düşük ücretlerle geçinmek zorunda kaldıklarını aktardı. İşçiler, “Hayat pahalığı, faturalar, kiralar derken ay sonu gelmiyor. Kredi kartları ödenmez oldu. Günlerdir yeni yıl zamlarını bekliyoruz. Şimdi bize diyorlar ki Şubat ayı içinde farklar ödenecek. Üstelik bir oran da söylenmiyor. Biz çok uzun saatler çalışıyoruz. Şirketin övündüğü, kârlar elde ettiği gemiler bizim ellerimizden çıkıyor. Hakkımızı istiyoruz. Yoksulluk sınırının 28 bin 875 TL olduğu bir dönemde bize sunulan açlık ücretlerini kabul etmiyoruz. Geçinebileceğimiz, hayat pahalılığı karşısında ezilmeyeceğimiz bir ücret zammını daha fazla gecikmeden talep ediyoruz” dedi.

Tersanelerde zam beklentisi sürüyor

Yalova tersaneler bölgesinde faaliyet yürüten Beşiktaş, Tersan, farklı tersanelerde işçilerin ücret zammı beklentisi var. Patronların Ensesindeyiz Ağı ile temasta olan tersane işçilerinin aktardığına göre, genel olarak ücret zammının tersane işçileri tarafından beklendiğini, bazı taşeron firmaların çok düşük zamlar yaparak işçileri açlıkla karşı karşıya bıraktığını ifade etti.