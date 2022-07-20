Seferihisar'da yeni tehdit: Kolin'in marina projesi tepki çekti

30 Ekim 2020'de Ege Denizi açıklarında meydana gelen deprem, İzmir'de çok sayıda yurttaşın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bir kişi de İzmir Seferihisar'da deprem sonrası meydana gelen tsunamide suya kapılmıştı.

Seferihisar'a bağlı Sığacık'ta mevcut marinanın büyütüleceği öğrenildi. Marinanın kapasite artışı projesi yurttaşların tepkisini çekerken, söz konusu adımla yeni dalgakıranların tsunami tehlikesi halinde daha büyük tahribat yaratmasından endişe ediliyor. Projenin ÇED raporundaysa söz konusu tehlikelerden bahsedilmiyor.

Projeyle Sığacık’ta yeni bir "ayrıcalıklı bölge" oluşturulmasından da endişe ediliyor. Yüzer iskeleler, dalgakıranlar, beton platformlar oluşturulacağı belirtilen projeyle marina içerisine marka alış-veriş merkezleri kurulacak ve Sığacık koyuna sadece küçük tekneler girebilecek. Akıntının çok zayıf olduğu bölgede söz konusu kalabalığın körfezin kirliliğini kalıcı hale getirmesi de ihtimaller dahilinde.

26 Temmuz'da ÇED toplantısı yapılacak

Marinanın daha fazla tekne alabilmesi için gerçekleştirilecek ve Kolin İnşaat'ın yapacağı öğrenilen projeyle bölgenin talan edileceğini düşünen yurttaşlar 26 Temmuz'da saat 10.00'da Def-i Gam Cafe'de yapılacak ÇED toplantısına katılma çağrısı yaptı.