Seferihisar Belediyesi'ne operasyon: 43 kişi gözaltına alındı

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliden 43'ü gözaltına alındı.

Gözaltındaki kişilerin kimliklerine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

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Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Seferihisar Belediyesi'nde inşaat ve imar işlemlerinde usulsüzlük karşılığı rüşvet alındığı ve verildiği, belediye bünyesindeki ihalelerde ve doğrudan teminlerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları gerekçesiyle çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 48 zanlının adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.

Belediye başkanı tutuklanmıştı

Seferihisar Belediyesi’ne yönelik soruşturması kapsamında CHP'li Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve yardımcılarının da aralarında olduğu 25 kişi, 25 Haziran’da gözaltına alınmıştı.

Yetişkin'in de arasında olduğu 12 kişi, 30 Haziran'da tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı da aynı gün İsmail Yetişkin'i görevden uzaklaştırmıştı.

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