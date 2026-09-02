Seferihisar Belediyesi soruşturması: Makam şoförlerinden biri tutuklandı
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 02.09.2026 , 07:25
İzmir'de Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen "rüşvet" soruşturması sürüyor.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "rüşvete aracılık ettikleri" iddiasıyla tutuklu Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in şoförü A.D. ile tutuklu başkan yardımcısı G.P'nin şoförü M.K'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.D. hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.
Ne olmuştu?
Seferihisar Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar belediye başkan yardımcıları G.P, N.H. ve İ.K'nin de aralarında bulunduğu 25 kişi, 25 Haziran'da gözaltına alınmıştı.
Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmış, İçişleri Bakanlığı Yetişkin'in görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.
Seferihisar Belediye Meclisinde yapılan seçimde, CHP'li meclis üyesi Fuat Gümüş belediye başkan vekilliğine seçilmişti. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ise "ev hapsi" kararı verilerek görevden uzaklaştırılmış, daha sonra görevine iade edilmişti.
Soruşturmada şoförler A.D. ile M.K. ise 28 Ağustos'ta polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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