Seferihisar Belediyesi soruşturmasında yeni gözaltılar: Başkan ve yardımcısının şoförleri gözaltında

İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni gözaltılar gerçekleştirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in şoförü A.D. ile tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı G.P.'nin şoförü M.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre iki kişinin "rüşvete aracılık ettikleri" iddia edildi.

A.D. ve M.K.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

25 kişi gözaltına alınmıştı

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 25 Haziran'da düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile Seferihisar belediye başkan yardımcıları G.P., N.H. ve İ.K.'nin de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı.

Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, İçişleri Bakanlığı Yetişkin'i görevden uzaklaştırmıştı.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında ise ev hapsi kararı verilmiş ve Yiğit görevden uzaklaştırılmıştı. Yiğit daha sonra görevine iade edilmişti.

Yetişkin'in görevden uzaklaştırılmasının ardından Seferihisar Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde CHP'li Meclis Üyesi Fuat Gümüş belediye başkan vekilliğine seçilmişti.

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