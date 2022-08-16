Seferberlik ve savaş yönetmeliği yenileniyor

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum" kapsamında seferberlik ve savaş hâllerinde alınacak tedbirler ile yürütülecek faaliyetlere ilişkin yeni bir yönetmelik hazırlanıyor.

Medyaradar'da yer alan habere göre, bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı’nın seferberlik ve savaş hallerinde alınacak tedbirler ile yürütülecek faaliyetlere ilişkin hazırladığı yönetmeliğin, yıl sonuna kadar Cumhurbaşkanının imzasıyla yayınlanması bekleniyor.

Seferberlik ve Savaş Hali Kanunun uygulamasına ilişkin esas ve usuller 1990 yılında çıkarılan bir tüzükle belirlenmişti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte, esas ve usullerin tüzük yerine Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanacak bir yönetmelikle yapılması öngörüldü.

Bazı yetkiler düzenleniyor

Mevcut mevzuatta Başbakan ve Bakanlar Kuruluna yapılan atıﬂar, ‘Cumhurbaşkanı’ olacak şekilde düzenleniyor. Taslakta, Genelkurmay Başkanlığının seferberlik ve savaş hallerindeki bazı görev ve yetkileri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyumlu şekilde, milli savunma bakanına devrediliyor. Mevzuat değişikliği kapsamında, seferberlik tatbikatları ve ferdi seferberlik eğitimlerinde ödeme yapılamayan yükümlülere rütbe maaşının verilmesi düzenlemesi de bulunuyor. Ayrıca, seferberlik ve savaş hallerinde kuvvet komutanlıkları emrine girecek Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı birliklerinin barıştan itibaren belirlenmesine ve seferberlik faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı ile bir protokol imzalanması hazırlıkları yapılıyor.