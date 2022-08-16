Sağlık Bakanı Koca'dan 'Beyaz Reform' paylaşımı: Doktorlara 'imtiyazlı' emeklilik maaşı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Beyaz Reform' notunu düşerek, "Doktorlar, 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsayacak şekilde, imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştu" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:

"Doktorlar, 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsayacak şekilde, imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştu. Emeklilik ek ödemesi, beklenen pirim etkisinden daha yüksek.

Kazanım, tamamı emekliliğe sayılacak 'tek kalem maaş' talebinin üzerindedir."

Bakan Koca'nın diğer paylaşımları şöyle:

"İntörn doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılması kararı 18 Temmuzda açıklandı. TBMM, 1 Temmuzda tatile girmişti. Yeni yasama döneminde, gerekli irade tecelli edecektir. Asgari ücret düzeyinde ödeme, Meclis’ten çıkacak yasayla uygulamaya konacak.

Ek Ödeme Yönetmeliği, reform değerinde yenilikler getirmekle kalmıyor, geri bildirimlere göre düzenlenebilen esnek kurgusu sayesinde mevcut veya doğabilecek pek çok sorunu çözme iradesi veriyor. BEYAZ REFORM YENİ BİR STATÜKO DEĞİLDİR, SÜREKLİ REFORMDUR. Makul olan gerçek olacak."