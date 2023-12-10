Sefer yapılamayan havalimanlarında personel artışı

Milyonlarca lira harcanarak yapılan ve hiç yolcu ve seferin olmadığı havaalanlarında personel sayıları artıyor. Yatırımların devam ettiği atıl havalimanlarına ilişkin tartışmalar da sürüyor. Uşak, Gökçeada, Kocaeli, Balıkesir havalimanları para yutuyor.

BirGün'de yer alan habere göre, Uşak Havaalanı’nda 2018 yılında 21 bin 897 yolcu ve 64 personeli bulunuyordu. 2021 yılında 12 ay sonunda sadece 54 yolcunun olduğu havaalanında personel sayısı 92’ye çıkmıştı. 2022 ve 2023 yılında tamamen yolcu taşımacılığının sıfırlandığı Uşak Havaalanı’nda personel sayısı 97 oldu. Zafer Havalimanı'nın açılmasının ardından yolcu uçuşlarına kapatılan Havalimanı’nın stokaj havalimanı olarak hizmet vermesi gündeme gelmişti. Ancak geçen haftalarda da DHMİ tarafından 1 yıl süresince eğitim uçuşlarının yapılmasına ilişkin ihale ilanı verildi.

Benzer tablo Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’nda da görüldü. Sanayinin başkenti sayılan ve 2 milyon nüfusa sahip Kocaeli’nde 2018 yılından bu yana 5 yıldır hiçbir uçuş gerçekleşmezken personel sayısı 78’den 92’ye çıkarıldı.

Balıkesir Merkez Havaalanı’nda da son 5 yılda yolcu da kalkan uçak da yok ancak 42 personel sayısı 65’e çıktı. Gökçeada 11 yıl önce hizmete açılıp 5 yıldır yolcusu olmayan havaalanında 2018’de 37 yıl olan personel 44’e çıkarıldı.

Yeni açılan ve çalışan havalimanlarının personel sayısının çalışmayan havaalanlarıyla aynı düzeyde olması da dikkat çekti. 2023 yılında 7 bin sefer ve 1 milyon yolcu taşıyan Rize - Artvin Havaalanı’nda 80 personel, 6 bin sefer ve 400 bin yolcuya hizmet eden Şırnak Şerafettin Elci Havaalanı’nda 70 personel çalışıyor.

200 milyon yatırım yapıldı

“İstihdam yaratıyorsunuz da kime nasıl bir hizmet verecekler bu havaalanlarına işlerlik kazandırmayanlar açılmayan havaalanlarına Genel Müdür de atar, huzur hakkı da öder, şaşırmamak lazım” diyen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, asıl amacının vatandaşa hizmet olduğu ve uçuşların olması gerektiği pistlerden sadece seçim malzemesi çıktığını belirtti. Sarıgül, Kocaeli’ndeki havalimanından bu yıl da yapılan birkaç seferde göçmenlerin taşıdığını iddia etti.

10 yıldır işletilemeyen Gökçeada Havalimanı için 88 Milyon TL, 10 yıldır yolcu ve uçuşlarda sıfır çeken Balıkesir Merkez Havalimanı için 76 Milyon TL, daha önce Deniz Kuvvetlerine ait olan ve 8 milyon ek yatırımla 2011 yılında sivil havacılığa açılan Kocaeli Cengiz Topel’in 5 yıldır âtıl bırakıldı. CHP’li Sarıgül, yatırımların dışında bir de garantili havaalanları ile tüm bu faturaların millete çıkarıldığını söyledi.