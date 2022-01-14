Sedefnur 'düştükten' sonraki 12 dakika boyunca kimse yanına gitmemiş

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar (23), 8 Ocak gecesi, sevgilisi polis memuru Ahmet Ata ile Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeki sitede oturan polis memuru Orhun Ç.’nin evine misafirliğe gitti. Sedefnur, ertesi sabah erken saatlerde A11 Blok’un 7’nci katındaki dairenin balkonundan şüpheli bir şekilde düşerek ağır yaralandı. Olayın ardından Ahmet Ata ve evdeki Orhun Ç. ve onun sevgilisi Elif Ş. gözaltına alındı. Elif Ş. emniyetteki işlemlerin, Orhun Ç. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. Ahmet Ata ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. "Şüpheli düşme" olarak başlatılan soruşturma; tanık ifadeleri, tutuklanan Ahmet Ata’nın ifadelerindeki bazı çelişkiler ve diğer veriler de dikkate alınarak "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasına dönüştü.

12 dakika boyunca yanına kimse gitmemiş

Hürriyet’ten Musa Kesler imzalı habere göre, Ahmet Ata’dan alınan numunelerde uyuşturucuya rastlandı.

Olay yeri tespitlerine göre Sedefnur düştükten sonra 12 dakika kadar düştüğü yerde bekledi. O süre içinde kimse yanına gitmedi.

‘Haykırışlarla uyandık'

Ev sahibi polis memuru Orhun Ç. ifadesinde o geceyi şöyle anlattı:

“O gece kendimize alkol masası hazırladık. Sedefnur sadece iki yudum içti. Müzik eşliğinde eğlenirken videoya çektik. 04.30’da odama gittim. Kız arkadaşım Elif de geldi. Alkolün etkisiyle uyumuşuz. 06.20 sıralarında bağırma seslerine uyandım. Ahmet ‘Allahım bu nasıl acıdır’ diye bağırıyordu. Mutfakta uzanmış halıyı yumrukluyordu. Beni görünce ‘Sedefnur aşağı atladı’ dedi. Telefonumu aldım 112’yi aradım. Ahmet hâlâ şoktaydı. Daha sonra aşağıya baktığımda iki polis memurunun geldiğini gördüm.”

‘Ben ölürsem günlüğümü aileme ver'

Şüpheli Ahmet Ata’nın kardeşi de ağabeyi tutuklandıktan sonra savcılığa giderek "tanık" sıfatıyla ifade verdi, şunları söyledi:

“Sedefnur’un ev arkadaşı Elifnur G. ile ağabeyimin tutuklandığı olaya dair 11 Ocak’ta telefonla görüştük. Elifnur bana Sedefnur’un bir günlüğü olduğunu söyledi. Sedefnur, Elifnur’a ‘Ben ölürsem bu günlüğü aileme ver’ diye vasiyet etmiş. Ben de Elifnur’a bu günlüğü savcılığa vermesini söyledim. Elifnur da bana ‘Tamam ama önce benim okumam lazım’ dedi. Kendi özel hayatına dair şeyler de olabileceğinden bahisle çekindiğini düşünüyorum.”