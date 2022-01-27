Sedef Kabaş'tan Adalet Bakanı Gül hakkında suç duyurusu

Gazeteci Sedef Kabaş avukatı aracılığıyla Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Bakan Gül, Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla hedef gösterilen Kabaş tutuklanmadan önce “Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır" demişti. Gül'ün bu açıklaması "yargıya müdahale" olarak nitelenmiş ve tepkilere yol açmıştı.

Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, Bakan Gül hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Poyraz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Herkes konuşsa bile susması gereken Adalet Bakanı Abdulhamit Gül konuşunca Sedef Kabaş’ın özgürlüğü haksız ve hukuksuz kararlarla elinden alındı. Bugün müvekkilem adına Abdulhamit Gül hakkında İstanbul C. Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundum. Bakalım savcılık ne yapacak?” ifadesini kullandı.