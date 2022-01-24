Sedef Kabaş'ın tutuklama kararına verilen itiraz dilekçesi mahkemeye sunuldu

TELE1 ekranlarında kullandığı atasözü nedeniyle hedef haline getirilip tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş’ın, tutuklama kararına yönelik itiraz dilekçesi mahkemeye sunuldu.

Haber Merkezi

Sedef Kabaş’ın avukatı Uğur Poyraz Kabaş hakkında verilen tutuklama kararına itiraz ettiklerini açıkladı.

Poyraz şunları söyledi:

“6 sayfalık bir dilekçe hazırlandı. Dilekçe önce Adliye Ceza Hakimliği’ne gidecek. İncelendikten sonra bugün yarın karar verilecek.6 sayfadan ibaret dilekçe 15 dakikasını ayırıp okurlarsa bu iş çözülür ve umarım bir an önce özgürlüğüne kavuşur. Ancak Türkiye’de meydana gelen gelişmeler, başta Adalet Bakanı olmak üzere AKP’nin tüm yetkilileri dikkate alınırsa olumlu sonuçlanmayacağını düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz.

Çok fazla kişi ziyaretine gidiyor. Sedef Kabaş ‘ben buraya başım dik girdim, dik çıkacağım’ dedi. Bende, ‘sana yakışan budur’ dedim. Birçok insan hukuksuz yargılanıyor. Biz hiçbir zaman yalvaran yakaran duruma düşmeyerek sonuçların üzerine gideceğiz.”