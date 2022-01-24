Sedef Kabaş’ın avukatı Uğur Poyraz Kabaş hakkında verilen tutuklama kararına itiraz ettiklerini açıkladı.
Poyraz şunları söyledi:
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
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Sedef Kabaş'ın tutuklama kararına verilen itiraz dilekçesi mahkemeye sunuldu
TELE1 ekranlarında kullandığı atasözü nedeniyle hedef haline getirilip tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş’ın, tutuklama kararına yönelik itiraz dilekçesi mahkemeye sunuldu.
Haber Merkezi
Sedef Kabaş’ın avukatı Uğur Poyraz Kabaş hakkında verilen tutuklama kararına itiraz ettiklerini açıkladı.
Poyraz şunları söyledi: