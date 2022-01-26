Sedef Kabaş'ın avukatından açıklama

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce 22 Ocak'ta tutuklanan Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna avukatı Uğur Poyraz, 24 Ocak'ta itirazda bulunmuştu.

Uğur Poyraz "Müvekkilem Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yaptığım itirazı asliye ceza mahkemesi reddetti. Yargı üzerindeki ağır baskıya karşı hukuk yoluyla mücadele edeceğiz ve Sedef Kabaş'ı özgürlüğüne kavuşturacağız. Herkes konuşsa bile susması gereken Abdülhamit Gül konuşunca ve ihsas-ı reyde bulununca Sedef Kabaş'ın özgürlüğü haksız ve hukuksuz kararlarla elinden alındı. Ama yılmak yok. Hukukla mücadele edeceğiz ve Sedef Kabaş'ı özgürlüğüne kavuşturacağız" açıklamasında bulundu.